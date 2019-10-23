Танк проехал по российскому городу и врезался в легковушку

Танк на полном ходу проехал на красный свет светофора на перекрестке в Костроме и врезался в легковой автомобиль, стоящий на встречной полосе. Снятое очевидцами видео опубликовано в YouTube.

По информации K1NEWS.RU, столкновение произошло на пересечении улиц Юрия Смирнова и Шагова после того, как военную технику занесло влево. В ГИБДД ситуацию пока не комментировали.

В начале сентября солдат-контрактник погиб в ходе танковых занятий под водой на полигоне в Забайкальском крае. Его напарнику удалось спастись.

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