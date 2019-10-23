В ромашковом чае в России обнаружили плесень

В ромашковом чае, который продается в России, обнаружили плесень и микроорганизмы. Об этом говорится в сообщении «Роскачества», опубликованном на сайте организации.

В исследовании принимала участие продукция 25 марок, в том числе восемь биологически активных добавок (БАД) и 11 чаев (два из них — детские). Плесень нашли в четырех, а микроорганизмы — в двух образцах. В итоге безопасными оказались только товары 20 торговых марок из 25 исследованных.

Кроме того, не в полной мере соответствуют требованиям лекарственные средства трех из шести торговых марок: в них нашли фрагменты стеблей и листьев, хотя значительная часть смеси должна состоять из цветков ромашки. Исследование показало, что ни в одном из проверенных образцов нет пестицидов.

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В начале октября другая организация — «Росконтроль» — представила результаты проверки черного чая. Лучшие результаты по содержанию танина (полезного вещества с антиоксидантной активностью) показали образцы Akbar, Riston, Lipton и «Альманах».

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