Чересчур красивую модель без личной жизни научили новому методу знакомств

Британской модели Дженне Томпсон (Jenna Thompson), считавшей свою привлекательность причиной проблем с мужчинами, понадобилась помощь гуру по знакомствам Сами Вундер (Sami Wunder). Об этом сообщает Daily Mail.
«Я решила спросить совета у Сами, потому что моя личная жизнь за последние два года — это катастрофа какая-то, — объяснила британка. — Я слышала ее истории успеха, и действительно многому научилась, хотя поначалу у меня были сомнения, что она способна мне помочь».
По мнению Вундер, одна из проблем модели заключалась в том, что она недооценивала свои позиции на «рынке знакомств». Кроме того, Томпсон никогда не встречалась с несколькими мужчинами одновременно, что, по мнению Вундер, было неэффективной тратой времени и энергии.
Гуру посоветовала британке перейти на так называемые ротационные отношения, при которых женщина встречается сразу с несколькими потенциальными партнерами. «Это не значит, что нужно спать с множеством людей — если, конечно, не захотите, — объясняет Томпсон. — Речь именно о свиданиях — кофе, алкоголь, рестораны, кино и так далее. Я и другим от всей души рекомендую такие отношения, потому что мы, женщины, легко привязываемся и можем чересчур сосредоточиться на одном человеке. А потом выясняется, что у него были не особенно серьезные намерения, или он не хочет ответственности».
«Когда она пришла к эксперту, даже первые корректировки существенно поменяли ее отношение к знакомствам, — утверждает Вундер. — Результаты теперь совсем другие. Я совершенно уверена, что ее суженый не за горами».
В мае 35-летняя модель утверждала, что два года назад разошлась со своим парнем и с тех пор не может найти другого. Приложения для знакомств не помогают. «По-моему, я отпугиваю парней, — сетует женщина. — Приличных парней. И привлекаю тех, кого интересует только одно. Или людей, которые думают, что все это только на один раз, и не хотят ничего серьезнее».