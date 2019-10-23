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Прилет Ту-160 в Африку попал на видео

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Пара стратегических ракетоносцев Ту-160 Воздушно-космических сил (ВКС) России приземлились на аэродроме Ватерклоф (ЮАР). Соответствующий ролик на YouTube опубликовало Минобороны.

В комментарии под роликом военное ведомство отмечает, что полет самолетов, проходивший над Каспийским и Аравийским морями и над Индийским океаном, занял более 13 часов, за которые Ту-160 преодолели более 11 тысяч километров. В ходе перелета самолеты выполнили дозаправку.

Целью визита Минобороны называет «развитие двустороннего военного сотрудничества и отработка вопросов взаимодействия между ВКС России и ВВС [Военно-воздушными силами] ЮАР».

В Африку российские Ту-160 прибыли сегодня, 23 октября.

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