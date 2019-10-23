В России объяснили выгоду для бизнеса от заключенных

Коммерческим структурам выгодно привлекать к работе осужденных, так как они не пьют и не уходят в загулы. Об этом заявил заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Рустам Степаненко, передает РИА Новости.

Он отметил, что заключенные «все время на месте, и их можно пригласить поработать еще». По информации Степаненко, сейчас к работе привлекают около 170 тысяч осужденных, уголовно-исполнительная система производит около 100 тысяч видов продукции.

Замдиректора ФСИН рассказал, что ведомственные структуры за прошедший год заработали около миллиарда рублей на четырех тысячах ярмарках и выставках в регионах.

22 октября сообщалось, что в течение года снизилось число содержащихся в исправительных колониях — с 463 тысяч до 434 тысяч осужденных к 1 октября. Во ФСИН объяснили это гуманизацией уголовного законодательства.

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