Поведение пассажиров перед аварийной посадкой рассмешило пользователей сети

Поведение пассажиров самолета, готовившегося к аварийной посадке, рассмешило пользователей сети. Видео инцидента опубликовало в своем Twitter-аккаунте издание El Pitazo.

Инцидент произошел в понедельник, 21 октября. Экипаж Boeing 737-400 авиакомпании Swift Air, выполнявшего рейс из Каракаса (Венесуэла) в Майами (США) с приземлением в Санто-Доминго (Доминиканская Республика), через полчаса после вылета запросил экстренную посадку из-за проблем с двигателем.

Перед тем, как было снято видео, по громкой связи в салоне сообщили, что у самолета возникли неполадки и пилоту придется совершить аварийную посадку. На кадрах видно, как пассажиры шумят, держатся за руки и молятся. Мужчина на переднем плане делает большой глоток из бутылки виски, после чего предлагает выпить другим пассажирам.

«Парень с бутылкой виски самый умный», — прокомментировал видео один из пользователей. «Большинство из них молятся, в то время как лишь немногие пьют в потенциально последние минуты своей жизни», — написал другой. «На его месте я бы тоже предпочел молитве бутылку», — согласился третий.

Авиалайнер успешно совершил посадку в аэропорту Лас-Америкас. В результате инцидента никто не пострадал. Спустя несколько часов пассажиры вылетели в Майами другим бортом.

Ранее в октябре в сети было опубликовано видео аварийного приземления легкомоторного самолет Piper Arrow, у которого отказала система управления. Пилот-любитель смог благополучно посадить воздушное судно со своей семьей на борту. После остановки воздушного судна летчик и его жена с трудом сдерживали слезы.

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