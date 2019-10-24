В Латвии оценили масштабы разворовывания бюджета

Бывший министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс заявил, что около трети бюджета страны ежегодно разворовывается. Об этом он сказал в разговоре с РИА Новости.

По словам Юрканса, это происходит из-за того, что «страной управляют люди второго сорта — воры». Ежегодный ущерб их деятельности для бюджета страны бывший министр оценивает в 3,5-4 миллиарда евро. Он также поддержал заявления бывшего премьер-министра республики Вилиса Криштопанса, который негативно оценивает нынешнее состояние Латвии, обвиняя в сложившемся положении пришедших ему на смену политиков, которые неспособны справиться со стоящими перед ними задачами.

«Если бы я знал, в какой, простите, заднице мы окажемся, скажу честно — я бы никуда не уходил», — говорил Криштопанс накануне в эфире телеканала Riga24. Комментируя это высказывание, Юрканс утверждает, что выразился бы еще более жестко. «Но он сказал все верно», — добавил бывший дипломат.

Юрканс, этнический поляк, занимал пост министра иностранных дел Латвии в первые годы после провозглашения независимости — с 1990-го по 1992-й, неоднократно избирался в Сейм. Он выступает против языковой и гражданской дискриминации по отношению к национальным меньшинствам. В 2015 году, уже отойдя от политики, он высказывался в поддержку присоединения Крыма к России.

Криштопанс занимал пост премьер-министра Латвии менее года — с ноября 1998-го по июль 1999 года. В дальнейшем также избирался депутатом Сейма. В 2006 году он объявил об уходе из политики.

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