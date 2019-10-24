Бузова рассказала о своей «каморочке» за 120 миллионов рублей

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова высказалась о своей новой квартире в ходе общения с журналистами на церемонии вручения премии «Прорыв года 2019» журнала MODA topical. Об этом пишет «Комсомольская правда».

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Звезда шоу-бизнеса назвала элитные апартаменты, приобретенные за 120 миллионов рублей, «каморочкой». «Я ее называю моей каморочкой, имея в виду, что это мое гнездышко, — пояснила Бузова. — Каморкой в буквальном смысле 220-метровую квартиру назвать трудно».

Певица отметила, что рада покупке и в целом счастлива, но теперь в ее жизни начался сложный период ремонта. «Придется делать все самой, хотя я мало в этом понимаю», — посетовала она.

Ранее сообщалось, что Ольга Бузова приобрела квартиру в новом доме в районе Мосфильмовской улицы (район Раменки, Западный административный округ).

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