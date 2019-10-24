Россияне остались довольны процедурой диспансеризации

Большинство россиян (56,8 процента) отметили, что прохождение диспансеризации не вызвало никаких трудностей. 70 процентов опрошенных остались довольны организацией процедуры. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного по инициативе Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) вместе с Всероссийским союзом страховщиков, передает ТАСС

Сложности при прохождении диспансеризации в краткий срок возникли у 23,5 процента, еще 19,7 процентов стояли в очередях, а 13,2 процента отметили нехватку специалистов. «Амбулаторно-поликлинические организации, в которых во время проведения диспансеризации и профосмотров не хватает специалистов, могут принять их из стационара по совместительству», — пояснила глава ФОМС Наталья Стадченко.

Кроме того, 39,7 процента опрошенных отмечали, что диспансеризация — это прекрасная возможность получить информацию о своем здоровье. В том, что эта процедура позволяет выявить серьезные заболевания и не допустить их развития, уверены 37,4 процента респондентов. 29,7 процента опрошенных привлекает возможность бесплатно узнать о состоянии своего здоровья.

Вместе с тем об отсутствии необходимости в прохождении диспансеризации заявили только 16,3 процента опрошенных.

Решение проблемы кадрового дефицита медиков входит нацпроект «Здравоохранение», который планируется реализовать до 2024 года. Одной из целей которого является снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста и увеличение продолжительности жизни россиян до 78 лет. На проект планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Он призван решить, в частности, проблему нехватки медицинского персонала в стране. Куратором нацпроекта назначена вице-премьер Татьяна Голикова, руководителем — министр здравоохранение Вероника Скворцова.

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