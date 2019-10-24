Шестнадцать человек приговорили к смерти за сожжение школьницы

В Бангладеш суд приговорил к смертной казни 16 человек, признанных виновными в убийстве 19-летней девушки, которая пожаловалась в полицию на сексуальные домогательства со стороны директора медресе, где она училась. Об этом в четверг, 25 октября, сообщает «Би-би-си».

Как отмечает издание, судебный процесс проходил в ускоренном порядке, хотя обычно подобные дела рассматриваются не один год. В результате было установлено, что к убийству студентки медресе Нусрат Джахан Рафи причастны учителя из ее школы, несколько ее одноклассниц, а также двое руководителей местного отделения правящей партии «Лига Авами». Кроме того, виновным был признан и сам домогавшийся девушку директор: по данным следствия, именно он, находясь в тюремной камере, отдал приказ расправиться с ученицей, когда его задержали после поданного ею заявления.

Родственники погибшей приветствовали данный приговор суда. При этом адвокаты осужденных уже заявили, что планируют обжаловать решение.

Убийство Нусрат произошло в апреле 2019 года. Незадолго до этого, в марте, девушка обратилась в полицию, заявив, что директор учебного заведения неоднократно вызывал ее в свой кабинет и трогал ее в непозволительной манере. В результате мужчину арестовали, а девушка начала получать угрозы с требованиями забрать свое заявление.

6 апреля, когда девушка пришла в медресе, чтобы сдать экзамены, ее заманили на крышу школы. Там школьницу окружили несколько человек в чадрах, которые в очередной раз потребовали, чтобы она забрала свою жалобу из полиции. Когда Нусрат отказалась, ее облили керосином и подожгли. Девушке удалось убежать и добраться домой, однако она получила 80 процентов ожогов поверхности тела и спустя четыре дня скончалась. При этом перед смертью она попросила брата записать видео, в котором подтвердила факт домогательств со стороны директора и назвала имена тех, кто напал на нее на крыше школы.

После смерти Нусрат по всей стране прошли массовые акции в поддержку жертв сексуального насилия и домогательств. Митингующие также требовали наказать виновных в гибели девушки.

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