Африканская принцесса назвала русских мужчин очаровательными

Принцесса африканского королевства Эсватини (бывший Свазиленд) Сиханизо Дламини в интервью РИА Новости назвала русских мужчин очаровательными.

На вопрос журналиста, как она оценивает русских мужчин, Дламини ответила, что считает их «высокими, сильными и умными». «Они очаровательны», — заключила принцесса.

Также она отметила, что русские, по ее мнению, очень трудолюбивы и образованны. Она назвала российскую нацию «высокоинновационной». Принцессу сильно удивило, что россияне умеют хорошо петь и танцевать, а также доброжелательны и всегда улыбаются.

«Мы всегда думали о России, как о военной стране, где люди живут в полицейском государстве. Но Россия — совсем не тоталитарная страна, вовсе нет», — заявила Дламини.

Девушка занимает пост министра информационных технологий и связи страны. Также она читает рэп, однако временно прекратила заниматься музыкой, так как считает это занятие неподобающим своему статусу.

Королю Эсватини Мсвати III 51 год, он правит страной с 1986 года. Он является последним абсолютным монархом в Черной Африке — регионе к югу от пустыни Сахара. Личное состояние Мсвати оценивается примерно в 200 миллионов долларов, в то время как 70 процентов населения Свазиленда живет за чертой бедности.

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