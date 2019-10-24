Желающих попасть на работу в Сбербанк напугали «кругами ада»

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что желающим устроиться на работу в подконтрольную ему кредитно-финансовую организацию придется «пройти все круги ада». Об этом сообщает ТАСС.

«У нас действует правило — нанимай медленно, увольняй быстро. Поэтому, чтобы попасть к нам, придется пройти все круги ада», — указал Греф. Он добавил, что в Сбербанке, как и во всех современных компаниях, придерживаются принципа «или достигай результата, или уходи».

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По словам Грефа, Сбербанк каждый год набирает 50 тысяч новых сотрудников. Кроме того, в инженерной школе Сбербанка в настоящий момент проходят обучение 6 тысяч человек, а годовой выпуск будет составлять 2 тысячи человек.

Глава банка также отметил свою заинтересованность в новых потоках мотивированных и толковых людей, поскольку для Сбербанка это вопрос выживаемости. «В современной экономике твоя конкурентоспособность — это конкурентоспособность тех людей, которые у тебя работают», — заключил он.

Ранее Греф рассказал о своем видении человека будущего. По его словам, главное качество такого человека — высокая степень креативности. Вторым по важности качеством станет хорошо развитое системное мышление, а также умение достигать результатов.

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