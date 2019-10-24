Поигравший в КХЛ иностранец описал «российский ад»

Бывший защитник новокузнецкого «Металлурга» и уфимского «Салавата Юлаева» Брент Сопел описал годы жизни в России. Слова спортсмена приводятся в подкасте Spittin Chiclets.

Сопел вспомнил, что в Новокузнецке был «настоящий ад». Хоккеист питался только в ресторанах, а дома в его холодильнике были только печенье и газировка. «Однажды я зашел в магазин и увидел четырехкилограммовую крысу. Больше туда не ходил», — рассказал хоккеист.

Также американец поведал о том, как по улицам города ходили бабушки с коровами на привязи — так они якобы выживали. В целом же Россия, по мнению Сопела, сильно отличается от США. «Я помог девушке с несколькими пакетами, подержал ей дверь, а она посмотрела на меня как на убийцу», — вспомнил защитник.

Сопел играл в Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) четыре сезона: по два в составе «Металлурга» и «Салавата». Также на счету американца более тысячи матчей в североамериканских лигах. В 2010-м Сопел выиграл Кубок Стэнли в составе «Чикаго Блэкхоукс».

В июле о жизни в России высказался канадец Максим Тальбо, игравший из омский «Авангард» и ярославский «Локомотив». Он вспомнил, как побывал в Магнитогорске, и назвал город самым дерьмовым местом на планете.

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