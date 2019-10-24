Меган Маркл на обложке Tatler смутила читателей и привлекла россиян

Герцогиня Сассекская Меган снялась для обложки юбилейного 310-го выпуска одного из самых старых журналов Великобритании Tatler. Кадр опубликован в Instagram-аккаунте издания.

На снимке показан портрет жены принца Гарри крупным планом. «Кто может лучше всего представить 310-ю юбилейную обложку, если не герцогиня Сассекская, самая обсуждаемая женщина на сегодняшний день? Tatler провел эксклюзивный общенациональный опрос, раскрывающий отношение разных стран к Меган Маркл. Четыре автора поделились своими мнениями по поводу ее личности: Линн Барбер (Lynn Barber), Афуа Хирш (Afua Hirsch), Ясмин Алибхай-Браун (Yasmin Alibhai-Brown) и Лайонел Шрайвер (Lionel Shriver)», — говорится в описании декабрьского выпуска Tatler.

Однако читатели издания не оценили концепцию новой обложки. «Я что-то не понял, так она [Маркл] хочет внимания или нет?» — удивился один пользователь. «Вообще-то у нее должна быть очень частная жизнь. И она никогда не должна пытаться казаться той, кем не является», — заметила другая пользовательница. «Меган на обложке вашего журнала? Надеюсь, вам не удастся продать много экземпляров…» — критиковала третья потребительница. «Татлер, я разочарована. Зачем вы выставляете на обложку приватную принцессу? Пожалейте Меган, ее и так пресса достала. Меган точно в порядке?» — защищала герцогиню поклонница.

Кроме того, под постом разразилось бурное обсуждение на русском языке. Россияне с юмором поддержали Меган Маркл и высказались по поводу ее частной жизни.

В июле герцогиня Сассекская Меган Маркл стала первым приглашенным редактором за 103-летнюю историю журнала Vogue. Об этом в своем аккаунте в Instagram рассказал главный редактор британской версии издания Эдвард Эннинфул. Он разместил фотографию обложки сентябрьского номера своего издания, в создании которого участвовала Маркл.

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