На улицах Москвы заметили «Бэтмобиль»

citysightseeingru / YouTube

Жители Москвы заметили бэтмобиль, разъезжающий по улицам столицы и стоящий в пробках. Очевидцы сняли необычный автомобиль на видео и выложили ролики в сеть.

24 октября в Instagram-аккаунте City Sightseeing Russia появилась запись, на которой показано, как машина паркуется на набережной возле Кремля, после чего в нее садится мужчина и показывает салон бэтмобиля.

В тот же день пользователь @bartender_antonio выложил ролик, на котором этот же автомобиль стоит на светофоре на улице Серафимовича. «Город может спать спокойно», — написал один из комментаторов к посту.

Ранее сообщалось, что этот бэтмобиль продают в России за 55 миллионов рублей. В мире насчитывается четыре таких экземпляра.

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