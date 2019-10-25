ДНР обвинила Украину в блокировании процесса разведения войск

Украинские власти заблокировали процесс разведения войск на двух участках в Донбассе, заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, наблюдатели ОБСЕ неоднократно фиксировали соблюдение режима тишины в течение семи дней в районе поселков Петровского и Золотого. Следовательно, главное условие для разведения войск, на котором настаивает Киев, соблюдается. Однако, подчеркнул Пушилин, украинские власти заявляют о продолжающихся обстрелах в районе отвода вооружения, тем самым блокируя процесс.

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Пушилин пояснил, что точно такие же методы срыва договоренностей ранее использовал экс-президент Украины Петр Порошенко, ситуация повторялась уже более 80 раз. «Сейчас Украина, особо не мудрствуя, пошла на какие-то продвижения по разведению в Станице Луганской, но заблокировала Петровское и Золотое... Но как это выполняется — увы, стагнация в ее самом ярком проявлении», — добавил Пушилин.

Разведение сил в Донбассе должно было состояться 7 октября, однако в этот день Киев отменил начало процесса, а глава МИД Украины заявил, что необходимое семидневное перемирие было нарушено. 11 октября разведение было окончательно сорвано. В ОБСЕ констатировали ухудшение обстановки в Донбассе и подчеркнули невозможность изменения «формулы Штайнмайера», принятие которой спровоцировало массовые протестные выступления по всей Украине.

Часть Донбасса вышла из-под контроля Киева в результате вооруженного конфликта. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против Донецкой и Луганской народных республик, которые провозгласили независимость от Киева после смены центральной власти. Киев неоднократно обвинял Москву в причастности к боевым действиям. Россия отвергает все обвинения, указывая на их голословность.

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