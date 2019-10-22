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Украинские военные потеряли в Донбассе два беспилотника

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Военнослужащие самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) сбили два беспилотных летательных аппарата украинских силовиков над линией соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщают в пресс-службе Народной милиции ДНР.

В ведомстве пояснили, что один из дронов типа Mavic был уничтожен неподалеку от поселка Коминтерново в момент корректировки огня. Второй беспилотник был обнаружен в районе разведения сил и средств в окрестностях населенного пункта Петровское. Сообщается, что после ухода наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ летательный аппарат упал на минное поле на территории, подконтрольной Киеву.

«Наши наблюдатели стали свидетелями, как один из боевиков предпринял попытку эвакуации дорогостоящей техники, но его постигла неудача — прогремел взрыв. В результате подрыва на противопехотной мине боевик 128-й бригады [Вооруженных сил Украины] был в тяжелом состоянии доставлен в лечебное заведение населенного пункта Волноваха», — заявили в Народной милиции ДНР.

Разведение сил в Донбассе должно было состояться 7 октября, однако в этот день Киев отменил начало процесса, а глава МИД Украины заявил, что необходимое семидневное перемирие было нарушено. 11 октября разведение было окончательно сорвано. В ОБСЕ констатировали ухудшение обстановки в Донбассе и подчеркнули невозможность изменения «формулы Штайнмайера», принятие которой спровоцировало массовые протестные выступления по всей Украине.

Часть Донбасса де-факто вышла из-под контроля Украины в результате вооруженного конфликта. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против Донецкой и Луганской народных республик, которые провозгласили независимость от Киева после смены центральной власти. Киев неоднократно обвинял Москву в причастности к боевым действиям, однако Россия отвергает все обвинения в свой адрес.

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