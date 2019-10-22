Украинские военные потеряли в Донбассе два беспилотника

Военнослужащие самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) сбили два беспилотных летательных аппарата украинских силовиков над линией соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщают в пресс-службе Народной милиции ДНР.

В ведомстве пояснили, что один из дронов типа Mavic был уничтожен неподалеку от поселка Коминтерново в момент корректировки огня. Второй беспилотник был обнаружен в районе разведения сил и средств в окрестностях населенного пункта Петровское. Сообщается, что после ухода наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ летательный аппарат упал на минное поле на территории, подконтрольной Киеву.

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«Наши наблюдатели стали свидетелями, как один из боевиков предпринял попытку эвакуации дорогостоящей техники, но его постигла неудача — прогремел взрыв. В результате подрыва на противопехотной мине боевик 128-й бригады [Вооруженных сил Украины] был в тяжелом состоянии доставлен в лечебное заведение населенного пункта Волноваха», — заявили в Народной милиции ДНР.

Разведение сил в Донбассе должно было состояться 7 октября, однако в этот день Киев отменил начало процесса, а глава МИД Украины заявил, что необходимое семидневное перемирие было нарушено. 11 октября разведение было окончательно сорвано. В ОБСЕ констатировали ухудшение обстановки в Донбассе и подчеркнули невозможность изменения «формулы Штайнмайера», принятие которой спровоцировало массовые протестные выступления по всей Украине.

Часть Донбасса де-факто вышла из-под контроля Украины в результате вооруженного конфликта. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против Донецкой и Луганской народных республик, которые провозгласили независимость от Киева после смены центральной власти. Киев неоднократно обвинял Москву в причастности к боевым действиям, однако Россия отвергает все обвинения в свой адрес.

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