Россия назвала самую мирную границу Европы

Граница между Россией и Норвегией — самая мирная в Европе, ее ни разу не пересекали с враждебными целями. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров, встретившись со своим норвежским коллегой Ине Эриксеном Сёрейде, передает ТАСС.

Лавров указал, что в 1326 году граница стала первой в Европе, закрепленной юридически, в 1949 году было подписано формальное соглашение, а территориальных споров между странами не было. В результате почти за 700 лет существования ни один из народов ее «не пересекал с враждебными, захватническими или какими-то иными злонамеренными целями».

«Историки утверждают, что это самая мирная граница на Европейском континенте, а может быть, и не только на европейском», — добавил министр.

Глава МИД находится с визитом в норвежском Киркенесе. Он приехал по случаю 75-летия освобождения региона Красной армией от нацистской оккупации.

Ранее в октябре министр обороны Норвегии указывал, что мероприятия в городе — благодарность страны солдатам СССР, передавал RT.

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