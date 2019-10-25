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Русские оказались для африканцев суровыми и агрессивными неумехами

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Многие африканцы считают, что в России всегда холодно и страшно, люди в ней живут суровые и ничего не умеют, кроме как «стрелять ракетами», а по улицам российских городов ходят медведи. Об этом рассказал певец Пьер Нарцисс, его слова в пятницу, 25 октября, передает радиостанция «Говорит Москва».

«Когда они приезжают, они меняют свои убеждения, видят, что люди вежливые, могут помочь и подсказать», — отметил артист. Он объяснил, что если россияне хотят искоренить стереотипы о себе, то в этом случае «нельзя жить закрыто».

Нарцисс добавил, что отношение русских к африканцам улучшилось с 1990-х: «Сегодня же мои товарищи могут гулять свободно везде, ходить на Красную площадь. Случаются, конечно, нападения, но уже редко».

В ноябре 2018 года стало известно о том, что Нарцисс устроил драку в одном из московских баров. Сообщалось, что артист ударил посетителя заведения пивной кружкой и забрал у него мобильный телефон. Позже он открестился от произошедшего.

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