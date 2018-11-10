Пьер Нарцисс открестился от побоев пивной кружкой

Российский певец Пьер Нарцисс опроверг информацию о нанесении побоев посетителю столичного клуба и пожаловался, что в результате инцидента пострадал он сам, передает РИА Новости.

По словам исполнителя, неизвестный мужчина с кружкой пива в руке попросил провести его в клуб, когда он вышел на улицу позвонить. «Я ему сказал, что не могу помочь, если его не пускает фейсконтроль. Он стал меня оскорблять и снимать на телефон. Я отодвинул его руку с телефоном, и за это он ударил меня кружкой по голове», — рассказал певец.

Артист добавил, что мужчину догнали и ударили люди, ставшие свидетелями конфликта.

Нарцисс подчеркнул, что в результате удара у него осталась царапина. Он также отметил, что подтвердить его слова при необходимости сможет запись с видеокамер заведения.

10 ноября стало известно о том, что Нарцисс устроил драку в одном из московских баров. Сообщалось, что артист ударил посетителя заведения пивной кружкой и забрал у него мобильный телефон.

В ноябре российский актер Даниил Страхов был избит неизвестными в Москве. Артист вступил в конфликт с группой молодых людей, которые курили сигареты под окнами его квартиры.

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