Россиянам пообещали подешевевший укроп

В России могут снизиться цены на иранские фрукты и овощи. Как сообщает газета «Известия», доля продукции на рынке может вырасти на треть, а стоимость — снизиться на 3-4 процента.

Изменения цен обусловлены почти двукратным уменьшением таможенных платежей между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Ираном. В силу документ вступит в воскресенье, 27 октября, он рассчитан на три года. Больше всего пошлины уменьшатся на помидоры, огурцы, картофель, петрушку и укроп, подчеркнули в Минэкономразвития. Кроме того, Иран получит преференции по импорту ковров, посуды и сухофруктов.

Ранее Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предупредила россиян о росте цен на продукты питания на 3-3,5 процента. Эксперты сообщили, что заметнее всего вырастут цены на яйца, сахар и мясо птицы. Кроме того, из-за введения с 1 ноября электронной ветеринарной сертификации стоимость молочной продукции может повыситься на 10 процентов.

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