Раскрыто имя подозреваемого по делу о сливе данных клиентов российских банков

Уроженец Волгограда Антон Бутурлакин назван подозреваемым по делу о хищении данных клиентов российских банков, в том числе Сбербанка. Об этом в пятницу, 25 октября, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на волгоградский Центральный районный суд.

Мера пресечения Бутурлакину будет избрана сегодня. Его подозревают в незаконном получении и разглашении сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну (статья 183 УК России). Пока неизвестно, предъявлено ли ему обвинение.

Ранее в октябре сообщалось, что содействие в операции по поимке подозреваемого оказала служба безопасности Сбербанка. По предварительной информации, мужчина является сотрудником коллекторской компании «Национальная служба взысканий».

В начале октября Сбербанк заявил о продаже сотрудником банка пяти тысяч учетных записей кредитных карт. Позже было установлено, что руководитель сектора в одном из бизнес-подразделений компании продал данные клиентов некой преступной группе в даркнете. Скомпрометированные карты были перевыпущены, угрозы для средств клиентов нет.

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