Командира элитного иранского спецназа заметили в куртке американского бренда

Руководителя сил специального назначения «эль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части армии Ирана) Касема Сулеймани заметили в одежде от американского бренда Timberland, основанного выходцем из еврейской семьи Натаном Шварцем. Внимание на фотографию, на которой запечатлен иранский военный, обратил пользователь Twitter Lenny Ben-David.

Как видно на снимке, сделанном еще несколько лет назад, Сулеймани, который является одним из главных сподвижников Верховного руководителя Ирана Али Хаменеи, одет в куртку песочного цвета. При этом на одном из ее карманов можно заметить логотип Timberland в виде дерева.

Касем Сулеймани считается в Иране национальным героем. Он записался в ряды КСИР в первые дни его создания в 1979-м. В 2000 году Сулеймани был назначен командующим бригадой «эль-Кудс». Известно, что под его руководством бойцы «эль-Кудс» оказывали военную поддержку группировкам ХАМАС и «Хезболла», которые Израиль считает террористическими организациями, а также силам сирийского президента Башара Асада с начала гражданской войны на территории Сирии.

Отношения США и Ирана обострились после того, как в начале мая 2018-го американский лидер Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе Вашингтона из ядерной сделки 2015 года и возобновлении санкций против Тегерана. Новый пакет ограничительных мер США против Ирана вступил в силу в ноябре прошлого года. При этом Хаменеи неоднократно выступал с критикой американских властей. В частности, в сентябре 2019-го он отверг возможность переговоров с США, заявив, что «все руководство Ирана убеждено, что при максимальном давлении Вашингтона стране не следует вести переговоры ни на каком уровне».

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