Экс-председателя российского суда нашли с простреленной головой

Бывшего председателя Арбитражного суда Иркутской области Виктора Юдина нашли с простреленной головой. Об этом в пятницу, 25 октября, сообщает Telegram-канал 112.

По данным канала, раненого Юдина обнаружили на его собственной даче, рядом с ним лежал пистолет. Бывшего судью экстренно доставили в больницу, где он впал в кому. По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются обстоятельства ранения экс-председателя суда.

В конце августа сообщалось, что 43-летний полковник из Керчи случайно выстрелил себе в голову из наградного оружия, хвастаясь им перед женой. Демонстрируя супруге пистолет, он решил почесать голову стволом оружия, но забыл, что в патроннике остался патрон. Раненого полковника госпитализировали.

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