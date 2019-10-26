Призерка Олимпиады захотела запрета четверных прыжков для фигуристок

Бывшая фигуристка и серебряная призерка Олимпиады-1980 Марина Черкасова считает, что в женском катании необходимо запретить исполнение четверных прыжков. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

54-летняя экс-спортсменка таким образом отреагировала на неудачное выступление россиянки Евгении Медведевой. Черкасова связала провал российской фигуристки с тем, что ее юные соперницы исполняют четверные прыжки. «Она видит, что молодые девочки делают более сложные элементы, и это вносит стресс», — считает она.

«Нужно запретить четверные для девушек и в произвольной программе. Мальчишки должны идти впереди», — заявила Черкасова, подчеркнув, что «хочется увидеть женское, красивое катание».

25 октября Медведева неудачно выступила с короткой программой в рамках второго этапа мирового Гран-при Skate Canada. 19-летняя фигуристка упала во время проката, набрала 62,89 балла и заняла шестое место. Ее, в частности, опередила соотечественница — 15-летняя Александра Трусова, набравшая 74,40 балла. Ученица Этери Тутберидзе заняла третье место после короткой программы.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!