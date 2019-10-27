Восемь детей подорвались на мине в Афганистане

На северо-западе Афганистана восемь детей играли рядом со своим домом на территории уезда Паштун Кот провинции Фарьяб и подорвались на установленной террористами мине. Об этом сообщил начальник пресс-центра 209 корпуса афганской национальной армии Ханиф Резаи, передает «Интерфакс».

«Восемь малолетних детей играли вблизи своего дома и подорвались на мине, установленной террористами на дороге», — сказал собеседник агентства, уточнив, что еще один ребенок получил ранения, но остался жив.

Ранее, 27 октября, в селе Сановка Шиловского района Рязанской области обнаружили тела трех детей, погибших при пожаре, который произошел ночью. Погибли две девочки 2015 и 2019 годов рождения, а также их брат 2018 года рождения. Следственный комитет России возбудил дело по части 3 статьи 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»).

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