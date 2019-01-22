Саперы везли мины на обезвреживание и подорвались

Пять саперов-иностранцев погибли в Йемене, подорвавшись на минах. Об этом сообщила саудовская благотворительная организация KSrelief, пишет BBC News.

По ее информации, погибшие — двое граждан ЮАР, хорват, босниец и житель Косово, также пострадал один британец. Инцидент произошел 20 января, когда они перевозили в автомобиле мины в отдаленный район для их обезвреживания и уничтожения. Одна из них внезапно сдетонировала, последовала цепная реакция. В итоге взрывы не утихали около 30 минут.

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Как отмечается, погибшие работали на местное отделение KSrelief, занимающееся разминированием областей, ранее удерживавшихся повстанцами-хуситами. Саперы успели отъехать от базы организации, где хранятся еще тысячи снарядов и различных взрывных устройств.

Гражданская война в Йемене идет с 2014 года. Одна из воюющих сторон — боевое крыло хуситов (шиитское движение «Ансар Аллах») и лояльная бывшему руководству страны часть армии, другая — войска изгнанного ими суннитского президента Абд Раббо Мансура Хади и возглавляемая Саудовской Аравией коалиция.

По данным ООН, за все время столкновений были убиты 6,8 тысячи мирных жителей, еще практически 11 тысяч пострадали. В 2017 году от мин и других взрывных устройств в Йемене погибли по меньшей мере 160 человек, отмечает BBC News.

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