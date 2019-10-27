Культура
 
Не только почитать, но и посмотреть — в нашем YouTube
Последние новости
Опубликован план захвата Калининградской области Польшей и США
Трамп озадачил пользователей сети
Россиянам дали советы на случай встречи с медведем
Умер самый известный серийный убийца автостопщиков в Австралии
Российский следователь попался на взятке в 19 миллионов рублей и избежал ареста
Российские войска ПВО впервые прибыли в Египет
В России рассказали о неготовности Киева к разведению войск в Донбассе
Двойник Зеленского задал вопрос Зеленскому
Добровольцы отказались покинуть Донбасс после «хамского» разговора с Зеленским
Новости партнеров

Кофту Кобейна продали за 334 тысячи долларов

Перейти в «Мою Ленту»
Курт Кобейн

Кардиган певца Курта Кобейна продали за 334 тысячи долларов (21,4 миллиона рублей). Об этом рассказал организующий торги аукционный дом Juliens Auctions в Twitter.

Аукцион назывался «Иконы и идолы: рок-н-ролл» и проходил в нью-йоркском кафе. Сообщается, что винтажную вещь Кобейн надевал на выступление музыкальной группы Nirvana во время шоу MTV Unplugged в 1993 году, за год до самоубийства.

В 2015 году кардиган был продан на аукционе за 137 тысяч долларов (8,8 миллиона рублей) при прогнозируемой цене в 40-60 тысяч долларов (2,6 — 3,8 миллиона рублей).

Ранее сообщалось, что прожженный сигаретами кардиган певца выставлен на продажу за 200 тысяч долларов, что в полтора раза дешевле заявленной в итоге стоимости.

Курт Кобейн — лидер Nirvana, один из основоположников музыкального стиля гранж. Коллектив выпустил три студийных и один концертный альбомы. Nirvana распалась в 1994 году после самоубийства Кобейна. Общий тираж проданных записей коллектива (в том числе компиляций и переизданий) с тех пор превысил 80 миллионов экземпляров.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Найден чек с гонораром Курту Кобейну
Брошь Элвиса Пресли ушла с молотка за 205 тысяч долларов
Грязную бумажную тарелку Курта Кобейна продали за 22,4 тысячи долларов
Другие материалы рубрики
Культура00:0125 октября

«Мы отличаемся от Германии 1930-х только интернетом»

Классик британской литературы о русских корнях, антисемитизме и тотальной ненависти
19:5426 октября

Умерла «самая милая» солистка «Бурановских бабушек»

18:3826 октября

Пригожин заступился за Егора Крида и напомнил о «сатанинских» песнях рэпера Face

16:0026 октября

Умер автор песен ансамбля «Песняры»

Культура00:0524 октября

«Нас с друзьями трек просто уничтожил»

Он произвел революцию в диско, озвучил порно и умер от СПИДа. Мир открывает его заново
14:5226 октября

Назван самый кассовый «взрослый» фильм

23:4225 октября

Умерла автор песен Кобзона и Пугачевой

23:1325 октября

Канье Уэст признался в порнозависимости

Культура00:0823 октября

«На постере не просто женщина, а афроамериканская женщина»

Создатели сериала «Хранители» об альтернативной Америке, новом мире и феминизме
12:1025 октября

Элтон Джон назвал причиной смерти Джорджа Майкла нежелание быть геем

19:0025 октября

Раскрыта история появления одной из самых странных сцен «Джокера»

17:2625 октября

Песни Егора Крида признали сатанинскими и вредными для здоровья

Россия
Путин рассказал Макрону о судьбоносных решениях по ситуации на границе Сирии
«Решающим фактором стала, конечно, квартира»
Советская власть уничтожила сельские школы. Теперь учителей пытаются заманить обратно
В российском городе построили теплицу для молитв
Племянник Кадырова пытал женщину электрошокером
Как бывший мэр Грозного выбивал из людей признания и снимал это на видео
Россиянам напомнили о сроках подачи заявок на конкурс «Лидеры России»
«Страна внутри страны»
Наследие рейха, Союза и 90-х: что ищут люди в самой западной точке России?
Россиянам запретили ловить рыбу в озере из-за загадочной болезни
Все материалы
Мир
Раскрыто возможное местонахождение сбежавших из лагеря для террористов россиян
«Рыбалка в разгар апокалипсиса»
Крупнейшее озеро Южной Америки залито нефтью. Оно отравляет и рыбу, и людей
Эрдоган анонсировал новую военную операцию в Сирии
Дух несвободы
 
Москва призвала США воздержаться от подрыва суверенитета Сирии
Турция прекратила военную операцию в Сирии
Как и о чем Путин договорился с Эрдоганом?
В Сирии заявили о возвращении американских военных из Ирака
Все материалы
Бывший СССР
Удивившая словами о Крыме «Мисс Украина» высказалась о вреде патриотизма
«На передовой ходили с украинцами бухать»
Ополченец ЛНР — о братании на фронте, лучших батальонах Киева и уголовниках в армии
Могильные плиты с портретами усопших нашли в полу торгового центра
Восточное притворство
Почему Белоруссия не спешит укреплять союз с Россией, но готова дружить с США и Польшей?
Зеленский приехал уговаривать военных развести войска и устроил скандал
Память подвела
В Латвии придумали новую версию освобождения от нацистов — без Красной армии
Выгнанный из студии «России 1» украинский политолог отреагировал на инцидент
Все материалы
Экономика
Дефицит бюджета США приблизился к триллиону долларов
Унылая пора
90 лет назад случился крупнейший кризис в истории человечества. Его избежал только СССР
Трамп частично восстановил беспошлинную торговлю с Украиной
Не находят места
России предсказали кризис на рынке труда. Кто потеряет и не сможет найти работу?
Орешкин назвал минимально возможную ключевую ставку ЦБ
В пользу бедных
Нищета уничтожает мировую экономику. Эти ученые знают, как ее победить
Россиян попросили не переживать по поводу дефицита гречки
Все материалы
Силовые структуры
Российские С-300 впервые направили в Таджикистан
Российский солдат расстрелял сослуживцев
Он убил восемь человек при смене караула. Задержанному стрелку грозит пожизненный срок
Опубликован официальный отчет о нападении солдата на сослуживцев в Забайкалье
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Участники операции рассказали об освобождении заложников «Норд-Оста»
Мертвые зоны
Про эти лагеря и тюрьмы знала вся Россия. Сегодня это заброшенные здания и руины в тайге
Стало известно об отношении командира к солдатам в военной части в Забайкалье
Все материалы
Наука и техника
Россия на «титановых истребителях» испытает новое глубоководное оружие
По всем фронтам
Что стало с ядерным оружием России после распада СССР
США из-за России «подвинули» Японию на МКС
Гибель морских богов
Как произошла одна из страшнейших трагедий российского флота
В России назвали главную уязвимость Калининграда
Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях «Гром»
На испытаниях ядерной триады произошел сбой
Надвигающийся на Землю гигантский астероид показали на видео
Все материалы
Спорт
Фигуристка Трусова побила два мировых рекорда и выиграла дебютный этап Гран-при
Александра Албу«Cильная женщина должна уметь все»
Боец Александра Албу о зарплате в UFC, мужском внимании и горячих фото в Instagram
Призерка Олимпиады захотела запрета четверных прыжков для фигуристок
«Шпоры» для Клоппа
Битва «Ливерпуля» и «Тоттенхэма», попытки грандов победить — главные интриги тура АПЛ
Ласицкене признана лучшей легкоатлеткой Европы
Конор Макгрегор«Я прилетел в Россию, а Хабиб улетел. Типичный дагестанец»
Шоу Макгрегора в Москве: ирландец пообещал достать Нурмагомедова и снова стать чемпионом
Хет-трик американского форварда помог «Челси» победить в матче АПЛ
Все материалы
Культура
Умерла «самая милая» солистка «Бурановских бабушек»
«Мы отличаемся от Германии 1930-х только интернетом»
Классик британской литературы о русских корнях, антисемитизме и тотальной ненависти
Пригожин заступился за Егора Крида и напомнил о «сатанинских» песнях рэпера Face
«Нас с друзьями трек просто уничтожил»
Он произвел революцию в диско, озвучил порно и умер от СПИДа. Мир открывает его заново
Умер автор песен ансамбля «Песняры»
«На постере не просто женщина, а афроамериканская женщина»
Создатели сериала «Хранители» об альтернативной Америке, новом мире и феминизме
Назван самый кассовый «взрослый» фильм
Все материалы
Интернет и СМИ
Журналист совершил каминг-аут перед главой полиции Чечни в «пыточной для геев»
Товар лицом
Они могут продать все, что угодно. Для этого достаточно всего одного кадра
Российская актриса заявила о попытках Малахова сводить девушек с олигархами
Голоса в голове
Эти люди расследуют леденящие душу убийства в одиночку. Им не нужна полиция
Участник «Голоса» объяснил отказ пожимать руку Сюткину
«Вся эта история будто завалена мертвецами»
Телеведущий притворялся мертвым 17 лет, чтобы избежать суда. Он вернулся и доказал правду
Гарик Харламов спел об итальянской вилле Владимира Соловьева
Все материалы
Ценности
Наталью Водянову отчитали за селфи на месте дуэли Михаила Лермонтова
Куклы, кожа и российско-украинский след
Как прошла неделя моды в Токио
Появились фото похудевшей после расставания с мужем певицы Адель
Треш, угар, Россия
Дамы в кокошниках, мужчины в колготках: как прошла неделя моды в Москве
Девушка похвасталась татуировкой на ноге и была обругана за «отвратительные» ногти
Tesla RoadsterКто успел, тот и сел
Конкуренты Маска пытаются догнать Tesla. Есть ли у них шанс?
Меган Маркл скопировала наряд испанской королевы
Все материалы
Путешествия
Раскрыто возможное наказание для занявшихся сексом в кресле самолета россиян
Назад в Средневековье
От «русских» берегов до подземных пещер: что искать российскому туристу в Греции
Россиянку нашли мертвой на вьетнамском пляже
«Это место изменит ваше сознание»
Когда-то на эти российские острова свозили заключенных. Теперь здесь можно отдохнуть
Самолет вылетел из российской деревни и исчез
«Женоподобные мальчики ходят по пляжу и предлагают массаж»
Как россиянину развлечься на райском острове: бюджетный вариант
Россияне занялись сексом в кресле самолета и попали на видео
Все материалы
Из жизни
Пассажирка метро увлеклась телефоном и упала под прибывающий поезд
Красота неземная
Как живет самая красивая девушка на планете
В Португалии родился «безликий» ребенок
Стив и Камре Курто «Я понятия не имею, кто ты, но люблю тебя»
Как живут люди, которые потеряли память и научились обходиться без нее
Выбрана новая «Мисс Земля»
«Когда местные узнают, что ты из России, они улыбаются»
История россиянина, перебравшегося в Сербию
Мумия женщины пролежала в ванной 15 лет
Все материалы
Все о новом Volkswagen Golf
Модель восьмого поколения берет курс на «цифру»
Как делают масштабные модельки настоящих машин
Чертежи серийных машин, 3D-сканеры и... ручная сборка
Suzuki Jimny
Одиссея капитана Джимни: в калмыцкие степи на маленьком, но хардкорном внедорожнике
Месяц на Skoda Superb: часть 2
Чугунный мост: итоги длительного теста Skoda Superb SportLine
В России подсчитали траты водителей на личные автомобили
УАЗ показал полицейский Patriot с видеонаблюдением
Toyota привезла в Россию новый 9-местный минивэн
Все материалы
Дом
Россияне назвали фашистской табличку «Чистые Пруды»
На мокром месте
Гибель Империи и распад Союза: как выглядит «российский бермудский треугольник»
Россиянину в темноте продали кишащую тараканами квартиру
Во дают!
Кому приходят в голову самые удивительные названия для российских домов
Назван способ сэкономить миллионы на ипотеке
Все путем
Канадец объездил весь бывший СССР и показал миру красоту советского метро
Месяц жизни в «Москва-Сити» оценили в четыре миллиона рублей
Все материалы
Нацпроекты
Крутой поворот
В России построят мегатрассу из Европы в Азию и сэкономят миллиарды рублей
Полным ходом
Как в России задумали новый мегапроект на триллионы рублей
Русский стандарт
В российскую экономику никто не верил. Теперь в нее вложат миллиарды
Дмитрий Медведев«Санкции — абсолютно бесполезное дело»
Медведев назвал главные проблемы России и мира и объяснил, что будет дальше
Своя колея
Сахалин избавился от японского наследия. На это ушло почти 100 лет
Раскрыты изменения в ЕГЭ
Россияне остались довольны процедурой диспансеризации
Все материалы