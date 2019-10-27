Кофту Кобейна продали за 334 тысячи долларов

Кардиган певца Курта Кобейна продали за 334 тысячи долларов (21,4 миллиона рублей). Об этом рассказал организующий торги аукционный дом Juliens Auctions в Twitter.

Аукцион назывался «Иконы и идолы: рок-н-ролл» и проходил в нью-йоркском кафе. Сообщается, что винтажную вещь Кобейн надевал на выступление музыкальной группы Nirvana во время шоу MTV Unplugged в 1993 году, за год до самоубийства.

В 2015 году кардиган был продан на аукционе за 137 тысяч долларов (8,8 миллиона рублей) при прогнозируемой цене в 40-60 тысяч долларов (2,6 — 3,8 миллиона рублей).

Ранее сообщалось, что прожженный сигаретами кардиган певца выставлен на продажу за 200 тысяч долларов, что в полтора раза дешевле заявленной в итоге стоимости.

Курт Кобейн — лидер Nirvana, один из основоположников музыкального стиля гранж. Коллектив выпустил три студийных и один концертный альбомы. Nirvana распалась в 1994 году после самоубийства Кобейна. Общий тираж проданных записей коллектива (в том числе компиляций и переизданий) с тех пор превысил 80 миллионов экземпляров.

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