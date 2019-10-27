Впавший в кому в Турции россиянин умер в самолете

Житель Республики Коми Александр Денисов, впавший в кому во время отдыха в турецкой Анталье, умер на борту самолета, направлявшегося в Сыктывквар. Об этом сообщила в социальной сети «ВКонтакте» его супруга Наталья.

По данным РИА Новости, мужчину госпитализировали с инсультом 19 октября. Он перенес операцию в одной из больниц Антальи, состояние россиянина оценивалось как критическое.

Накануне, 26 октября, мужчину доставили из Турции в Москву, откуда должны были транспортировать в Сыктывкар.

Ранее сообщалось, что врачи отказались транспортировать с Кипра в Россию жителя Санкт-Петербурга с отеком мозга. Он находится в тяжелом состоянии с 27 сентября, за ним ухаживает мать. Страховая компания при этом отказывает в страховке, ссылаясь на то, что «отек мозга — не страховой случай».

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