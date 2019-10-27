Еще одному больному россиянину отказали в транспортировке с курорта

На Кипре врачи отказались транспортировать в Россию жителя Санкт-Петербурга с отеком мозга, который с 25 сентября находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщил его отец Александр Коротков, передает «Мойка 78».

Уже месяц за Дмитрием ухаживает мать. Страховая компания при этом отказывает в страховке, ссылаясь на то, что «отек мозга — не страховой случай».

Родные Дмитрия обратились в Минздрав, администрацию президента России, в МИД и МЧС, а также в консульство России на Кипре.

Ранее сообщалось, что врачи отказали в транспортировке родным жительницы Санкт-Петербурга Киры Шиловской, которая впала в Анталье в кому из-за проблем с мозговым кровообращением. Женщине стало плохо 18 октября. На ресепшене, куда мать Шиловской обратилась за помощью, сказали, что врач будет лишь к 12 часам. Пока женщина ждала медпомощи, ей стало хуже. У нее исключили эпилепсию, выявив проблемы с мозговым кровообращением.

Мать Шиловской и ее ребенок уехали в Россию с помощью консульства России в Анталье. Женщина находится в турецкой больнице на искусственной вентиляции легких. Ее друзья намерены приехать в Турцию, чтобы контролировать ход лечения.

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