Раскрыты подробности задержания планировавшего массовое убийство подростка

Сотрудники правоохранительных органов задержали студента аграрного техникума Бориса Б. после попытки купить оружие в интернете. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В сети, как отмечается, россиянин искал не только оружие, но и взрывчатку. Эти поиски и привлекли внимание спецслужб.

О задержании 18-летнего студента стало известно 27 октября. Молодой человек планировал в ближайшие дни прийти с пистолетом в колледж и устроить там расстрел. Подозреваемый своим примером для подражания избрал «керченского стрелка» Владислава Рослякова. В ходе обысков о Бориса Б. нашли так называемую тетрадь смерти, из которой стало известно, что массовое убийство он планировал около года назад.

Подросток даже выписал имена людей, с которыми у него произошел конфликт. Среди них — мастер производственного обучения, который постоянно контролировал студента. Педагог, как сообщалось, заполняя характеристики студентов для военкомата, выяснил, что у молодого человека была тяга к радикальным движениям, желание создать свою ОПГ, а также примкнуть к боевикам террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

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