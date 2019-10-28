Президент Аргентины поздравил с победой на выборах своего оппонента

Действующий президент Аргентины Маурисио Макри поздравил с победой на выборах главы государства своего оппонента Альберто Фернандеса. Его слова передает Associated Press.

Макри сообщил, что передал сопернику поздравления по телефону, а также пригласил его на встречу для того, чтобы поговорить о передаче государственных дел.

«Нам нужен организованный переход, который принесет спокойствие всем жителям Аргентины, потому что самое главное — это благополучие всех аргентинцев», — отметил он.

По данным аргентинских властей, на момент подсчета около 91 процента голосов Фернандес побеждает с 47,83 процентами. Макри находится на втором месте с 40,66 процентами проголосовавших за него избирателей.

Ранее на фоне приближающихся выборов аргентинскому песо предрекли обрушение в ближайшие месяцы на 50 процентов. Валюта может достичь уровня выше 100 песо за доллар.

Власти Аргентины обратились за помощью к МВФ в мае прошлого года на фоне резкого падения национальной валюты. Ситуация стала неуправляемой после прошедших 11 августа этого года праймериз, на который с большим преимуществом победу одержал Альберто Фернандес. После этого курс песо и основной аргентинский биржевой индекс Merval резко упали, и страна оказалась на грани дефолта.

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