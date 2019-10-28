Внешность Бориса Джонсона стала любимым костюмом у британских детей на Хеллоуин

Внешность премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона стала одной из самых востребованных тематик для детских костюмов на Хеллоуин в 2019 году. Результаты исследования, проведенного сервисом Beano Studios, публикует Independent.

Всего в опросе приняли участие две тысячи британских семей с детьми в возрасте от 6 до 14 лет. Больше половины респондентов заявили, что с помощью праздничных костюмов планируют подшутить над политической обстановкой в стране. Так, четверть всех детей нарядятся премьером Британии, а каждый пятый, по словам родителей, придет на Хеллоуин в костюме с элементами, так или иначе отсылающими к Brexit.

В список самых популярных также попал костюм танцующего клоуна Пеннивайза из экранизации книги Стивена Кинга «Оно», Человека-паука, а также образы героев сериала «Очень странные дела».

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта, однако предложение тогдашнего премьер-министра Терезы Мэй несколько раз отклоняли. В результате страна дважды получала отсрочку, чтобы Лондон и Брюссель разработали взаимоприемлемый договор, который позволит сгладить последствия Brexit. 19 октября парламент Британии проголосовал за отсрочку выхода страны из Европейского союза.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!