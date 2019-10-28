Модель спустя неделю после родов показала плоский живот и озадачила поклонников

belle_lucia / Instagram

Плоский живот 24-летней австралийской модели Бель Лючии (Belle Lucia) спустя неделю после родов восхитил пользователей сети. Видео, на котором женщина демонстрирует свой живот на последней неделе беременности и спустя неделю после родов, она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

По словам проживающей в Лондоне австралийки, воды у нее отошли буквально после окончания съемок. Кроме того, отвечая на комментарии поклонников, она отметила, что у нее не было и нет растяжек.

Большинство подписчиков оценили внешний вид Лючии. «Боже мой, как будто ничего и не было!» — написал один. «Что ты сделала, чтобы вернуть плоский живот уже через неделю?» — удивилась другая. «Надеюсь, я буду такой же компактной во время беременности», — прокомментировала видео третья.

Но были и те, кто раскритиковал австралийку. «Врешь», — не поверил быстрому возвращению в форму один из пользователей. «Все из-за того, что ты постоянно находишься на виду. Мама новорожденного обычно не заботится о том, чтобы так быстро сбросить набранный вес», — прокомментировала видео другая пользовательница.

В июне Бель Лючия, будучи на шестом месяце беременности, опубликовала фотографию, на которой она позирует в купальнике у бассейна. На снимке был виден плоский живот и мышцы пресса, что озадачило ее поклонников.

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