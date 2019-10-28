Запрет на переписки в «аське» для российских учителей объяснили

В Самарской области учителям запретили переписываться в российском мессенджере ICQ («аська») и других сервисах, чтобы те не обменивались в них служебной информацией. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе правительства Самарской области.

Так, запрет не касается чатов учителей с родителями учеников. «Никто не запрещает общаться в этих чатах — речь шла о том, чтобы сотрудники школ не обменивались бы между собой служебной информацией при помощи этих веб-сервисов», — сообщил собеседник агентства.

О запрете на использование иностранных мессенджеров для служебной переписки между учителями стало известно 25 октября. Помимо российской «аськи» в черный список вошли такие сервисы электронной почты, как Gmail и Yahoo, мессенджеры QIP, Jabber, Viber, Whatsapp и Skype, а также соцсети Twitter, Facebook, Livejournal и облачные сервисы хранения информации iCloud, Google Drive, Dropbox.

Примечательно, что «аська» не является иностранным мессенджером — он был выпущен в 1996 году и пользовался большой популярностью в России в конце 1990-х и 2000-х годах. В сентябре 2010 года служба ICQ вошла в состав Mail.Ru Group.

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