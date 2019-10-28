Ким Кардашьян пошла против мужа и нарядила дочь в откровенное платье

Участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» и предпринимательница Ким Кардашьян-Уэст нарядила свою старшую дочь Норт Уэст на Хеллоуин в платье на одной бретельке вопреки желанию своего мужа Канье Уэста видеть ребенка одетым более скромно. Женщина выложила фото дочери и ее подруг в своем Instagram-аккаунте.

На снимке шестилетняя Норт одета в миди-платье на одной бретельке, украшенное стразами. Образ дополняют черный бант в волосах, чокер на шее, пушистые балетки на ногах и искусственная гипсовая повязка на руке. Кардашьян отметила на фото бренды, в которые одеты дети: Givenchy, Prada и Dolce & Gabbana. Однако на лице Норт нет косметики, против использования которой выступал Канье Уэст.

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Ранее E! News стало известно, что Ким Кардашьян поругалась с Канье Уэстом из-за различных взглядов на внешний вид их дочери. «Родившийся заново» после воцерковления Уэст запретил Норт носить макияж и кроп-топы, пока она не достигнет подросткового возраста, однако Кардашьян посчитала его взгляды слишком консервативными.

В прошлом Ким Кардашьян неоднократно выкладывала фото и видео, на которых Норт наносит на свое лицо косметику, включая яркую губную помаду и тени.

В июне 2018 года дочь Норт Уэст заметили в Нью-Йорке с нарощенными волосами. Длинные волосы девочки были выпрямлены и уложены в конский хвост — популярную прическу в стиле актрисы и певицы Арины Гранде. На ребенке были ярко-розовый спортивный костюм, белые кроссовки бренда ее отца Yeezy и разноцветные бусы из конфет.

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