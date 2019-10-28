Суд оправдал обвиненного в домогательствах российского учителя

Красносельский районный суд Санкт-Петербурга оправдал учителя физкультуры школы № 375 Виктора Хлупина, которого обвиняли в совершении насильственных действий в отношении ученицы второго класса. Об этом во вторник, 28 октября, сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Петербурга.

«Суд, выслушав стороны, изучив материалы дела, назначив экспертизу... оправдал [Хлупина] в связи с непричастностью к совершению преступления», — указано в сообщении. В ходе экспертизы суд выяснил, что показания потерпевшей не соответствуют действительности.

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В мае 2018 года следственное управление СК России по Санкт-Петербургу возбудило головное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера» (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ) в отношении 60-летнего Хлупина. Учителя физкультуры задержали и обвинили в надругательстве над ученицей второго класса. Предполагалось, что обвиняемый совершил преступление в одном из кабинетов школы.

15 октября в МВД России заявили о резком скачке преступлений против половой неприкосновенности детей. Согласно данным ведомства, за последние пять лет количество таких преступлений увеличилось на 42 процента. Так, в 2018 году в России было зарегистрировано более 14 тысяч правонарушений, пострадали около 11 тысяч несовершеннолетних.

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