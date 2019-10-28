В Новой Зеландии забили тревогу из-за неизвестного химиката в бассейне

В общественный бассейн в городе Левин (Новая Зеландия) попали опасные химические реагенты, в результате чего все посетители были экстренно эвакуированы. Об этом в понедельник, 28 октября, сообщает New Zealand Herald.

Сотрудники скорой помощи осмотрели в общей сложности 32 человека, один из них был госпитализирован в тяжелом состоянии. Кроме того, во время инцидента в Левине было задействовано пять пожарных машин и полиция.

По данным очевидцев, неизвестные химикаты, смешавшись в чаше бассейна, начали дымиться. В настоящий момент группа химической защиты проводит расследование причин реакции. Химические вещества не установлены.

Ранее в октябре сообщалось, что пожилая туристка выпрыгнула за борт с балкона своей каюты на круизном корабле Costa Pacifica. Ее тело обнаружили менее чем через сутки у берегов Испании.

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