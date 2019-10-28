Украина договорилась о продаже вымирающих сайгаков в Китай

Государственная служба Украины по продовольственной безопасности и защите потребителей согласовала с китайскими компетентными органами международный ветеринарный сертификат для экспорта антилоп saiga tatarica или сайгаков в КНР. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.

Меморандум о поставках был подписан 4 сентября 2019 года. Китайцев в первую очередь интересуют рога животных. Из них изготавливают порошок, который считается целебным при ряде заболеваний.

Сайгаки входят в категорию животных, находящихся под угрозой полного исчезновения. Сейчас они обитают в Казахстане, Узбекистане, Киргизии, Туркмении, России и Монголии.

На Украине они обитают в заповеднике «Аскания-Нова». Летом этого года китайская компания взяла в аренду в Херсонской области участок для разведения сайгаков и закупила для него несколько десятков особей. Представители компании рассказали, что ставят своей целью восстановление поголовья сайгаков, но зарабатывать собираются на экспорте в Китай шкур и рогов, а также, позднее, и живых особей. Объемы возможных поставок не указываются.

Ранее сообщалось, что Украина стала последней в рейтинге по покупательной способности населения среди 42 европейских стран в 2019 году. Ситуация в ней оказалась хуже, чем в Молдавии и Косово.

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