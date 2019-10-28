Стало известно о планах Сбербанка выкупить у Газпромбанка долю акций Mail.ru

Сбербанк планирует выкупить у Газпромбанка долю в Mail.ru Group. Об этом стало известно агентству Bloomberg, передает ТАСС.

Источники утверждают, что речь идет о доле, эквивалентной 20 процентам голосующих акций. При этом уточняется, что переговоры еще не завершены, и сделка пока остается под вопросом.

Представители Сбербанка, Газпромбанка и Mail.ru Group отказались от комментариев.

В июле стало известно, что Сбербанк и Mail.ru Group создадут стратегическое партнерство. Ведущая российская платформа O2O-сервисов (online-to-offline) на базе Delivery Club и Ситимобил будет оперировать на двух крупнейших цифровых потребительских рынках России — транспорта и еды. Их совокупный объем превысит 1 триллион рублей на горизонте трех лет.

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