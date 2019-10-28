Суд арестовал планировавшего массовое убийство студента

Суд арестовал подозреваемого в подготовке массового убийства в техникуме 18-летнего студента на два месяца. Об этом в понедельник, 28 октября, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, Бориса Банина поместили под стражу до 25 декабря.

Ранее сообщалось, что учащийся на третьем курсе аграрно-промышленного техникума в Луховицах 18-летний Банин планировал прийти на занятия с оружием и расстрелять унижавших его однокурсников. Он был задержан спецслужбами незадолго до дня, на который запланировал преступление. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru