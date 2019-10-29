Акула напала на одного туриста, вернулась и откусила стопу второму

На австралийских островах Уитсанди два британских туриста пострадали от нападения акулы. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Инцидент произошел вблизи острова Хук во вторник, 29 октября. Акула напала на двух отдыхающих, когда они дурачились в воде. У 22-летнего Дэнни Мэггса (Danny Maggs) осталась рваная рана на правой икре, а 28-летний Алистер Раддон (Alistair Raddon) лишился правой стопы.

Они плавали в масках и с трубкой во время однодневного круиза, который начался в австралийском городе Эрли-Бич. На борту туристического судна, которое доставило их на острова, находилась группа из 20 человек.

Со слов очевидца, акула напала сначала на одного туриста, затем вернулась и атаковала второго. Парамедики, находившиеся на борту, оперативно оказали пострадавшим первую помощь.

Когда судно вернулось к берегам Эрли-Бич, Мэггса и Раддона доставили на вертолете в больницу. Сейчас они находятся в критическом, но стабильном состоянии.

Острова Уитсанди располагаются на Большом Барьерном рифе к северо-востоку от штата Квинсленд. Это одно из самых популярным мест отдыха среди любителей подводного плавания. Каждый год его посещают сотни тысяч туристов.

В марте сообщалось, что на островах Уитсанди произошло четвертое нападение акулы на человека за последние полгода. Хищная рыба укусила за бедро молодого мужчину. Его доставили в ближайшую больницу на вертолете.

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