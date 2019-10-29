Велогонщик попал под колеса промчавшейся по трассе машины

— País do Ciclismo (@DoCiclismo) 28 октября 2019, 00:07

Велогонщик чуть не погиб во время турнира «Тур де Гуарульюс» в бразильском Сан-Паулу. Видео появилось в Twitter País do Ciclismo.

Выехавший на трассу автомобиль на высокой скорости пробил ограждение и наехал на спортсмена. Велогонщик упал, но не получил серьезных повреждений. На сайте турнира отмечается, что инцидент произошел на финальном этапе соревнований. Гонка была остановлена из-за отсутствия безопасности на трассе.

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