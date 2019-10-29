В России стали больше строить

В первые девять месяцев 2019 года в России введено в эксплуатацию 638,9 тысячи квартир в многоквартирных и жилых домах, построенных населением, говорится в материалах Росстата, опубликованных на сайте ведомства.

Общая площадь введенного жилья составила 48,9 миллиона квадратных метров, что на 6,9 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Среди регионов самый большой прирост был отмечен в Воронежской области — 1,1 миллиона квадратных метров, или 74,6 процента роста по сравнению с прошлым годом. Самое большое снижение произошло в Камчатском крае — 16 тысяч квадратных метров, или минус 39,8 процента.

В августе Росстат начал отдельно учитывать введенные в эксплуатацию площади в жилых домах, построенных на участках, предназначенных для садоводства. Без их учета в России в январе — сентябре было введено 48,5 миллиона квадратных метров.

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