Трое россиян насмерть отравились наркотиками на вечеринке

В Москве в квартире на улице Бакунинская нашли тела двоих мужчин и женщины, которые употребили опиаты и превысили дозу. Об этом сообщило агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным агентства, еще одну женщину госпитализировали. Квартиру снимал один из умерших мужчин.

Как пишет «Московский комсомолец», инцидент произошел примерно в 21:00. Предположительно, в квартире проходила вечеринка. Издание сообщает, что госпитализировали 23-летнюю девушку, она в тяжелом состоянии. Умерли 31-летняя Анастасия и двое 32 летних мужчин, Евгений и Сергей. Полиция начала проверку.

Ранее, в августе, в Сыктывкаре глава местного отделения общественной организации «Город без наркотиков» попал в больницу с передозировкой. 37-летний общественный деятель употребил слишком большую дозу синтетических наркотиков и был доставлен в медучреждение с сильнейшей интоксикацией. Ему назначили административный арест на четверо суток.

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