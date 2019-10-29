Стал известен объем торговли с Турцией в рублях

Центробанк России опубликовал структуру двусторонней торговли России с Турцией в валютах, из которой следует, что на оплату в рублях приходится 11,7 процента российского экспорта и почти треть — 32,8 процента — импорта. Данные опубликованы на сайте регулятора.

Такая статистика получена за первое полугодие 2019 года. При этом во втором квартале рублевый экспорт вырос почти в два раза — с 8,6 процента до 15,5. Импорт за рубли также подрос, но менее существенно — с 28,1 процента до 36,2 процента.

Статистику по Турции регулятор открыл впервые. До этого публиковались только данные по торговле с Евросоюзом, Китаем, Индией и странами ЕАЭС.

На данный момент Турция — пятый по величине торговый партнер России с товарооборотом 13,2 миллиарда долларов за первое полугодие. Если учитывать услуги, то показатель достигает 15,4 миллиарда. В ближайшее время доля рубля в торговле между странами должна возрасти, так как стороны подписали межправительственное соглашение о расчетах в национальных валютах.

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