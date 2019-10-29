Серфер свалился с доски в пасть акулы и выжил

В американском городе Нью-Смирна-Бич, штат Флорида, серфер спрыгнул с доски и приземлился прямиком на акулу. Об этом сообщает сайт UPI.

27-летний мужчина, чье имя неизвестно, катался на серфе у побережья Нью-Смирна-Бич 27 октября. В это время поблизости кружила акула. Серфер поймал волну, потерял равновесие, спрыгнул с доски, чтобы не упасть, и случайно упал прямо на хищную рыбу.

Как сообщили представители патруля пляжей округа, инцидент произошел около часа дня по местному времени. В результате мужчина получил незначительные порезы, госпитализация не потребовалась. Спасатели обработали ему рану на месте, и серфер смог самостоятельно добраться до дома.

К какому виду принадлежала акула, неизвестно.

Ранее сообщалось, что во Французской Полинезии акула напала на 35-летнюю туристку из Франции. На француженку, приехавшую смотреть на китов, набросилась длиннокрылая акула и искусала ее, в результате чего женщина потеряла много крови и лишилась кистей обеих рук.

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