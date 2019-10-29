В России пресекли незаконную продажу спермы в интернете

Росздравнадзор закрыл сайт, через который датская компания незаконно продавала биоматериалы для искусственного оплодотворения. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве рассказали, что ранее к ним обратилась женщина, которая прошла процедуру искусственного оплодотворения в одной из московских клиник. В ходе проверки выяснилось, что клиника просто закупила биоматериал через сайт иностранной компании. В результате женщина родила ребенка с генетическими отклонениями.

Коптевский районный суд признал информацию на сайте запрещенной к распространению на территории России.

Ранее в октябре сообщалось, что в Челябинске местная жительница родила больного ребенка, воспользовавшись услугами банка спермы, и не может получить компенсацию от клиники. Семья выбрала донора исходя из внешних данных, а также проконсультировалась у генетика. В клинике пару заверили, что доноров проверяют, и пообещали, что ребенок будет генетически здоров. Выяснилось, что и у женщины, и у донора редкое генетическое заболевание, но клиника не обследовала на него донора.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru