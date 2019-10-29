Угрожавшего убить жену актера «Мстителей» задумали убрать из фильмов Marvel

Компания Disney рассматривает возможность замены актера Джереми Реннера, который исполняет роль Соколиного глаза в фильмах киновселенной Marvel. Об этом сообщает портал NME.

Подобные идеи начали обсуждаться в связи с тем, что бывшая жена артиста Сонни Пачеко заявила, что он угрожал убить ее и покончить жизнь самоубийством. По словам голливудских источников, после показаний Пачеко в Disney озаботились вопросом поиска других кандидатов. При этом студия пока не делала никаких официальных заявлений.

Ранее экс-супруга артиста, которая судится с ним за право опеки над шестилетней дочерью Авой, рассказала, что в ноябре прошлого года Реннер употребил алкоголь и кокаин в клубе, а затем начал говорить об убийстве жены. Пачеко, желающая добиться единоличной опеки над ребенком, указала в судебных документах, что Реннер злоупотребляет психоактивными веществами, а также часто прибегает к эмоциональному насилию и словесным оскорблениям.

Позднее актер поведал, что Пачеко отправила его обнаженные фотографии адвокату и представителю органов опеки, который занимается вопросом о том, с кем останется жить их дочь Ава. Он объяснил действия бывшей жены тем, что она якобы хочет «экстремально унизить его».

Джереми Реннер известен по таким фильмам, как «Мстители», «Афера по-американски», «Город воров», «Охотники на ведьм» и «Прибытие».

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