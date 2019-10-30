Фанаты певицы из США пришли на ее концерт и проскандировали «Русские, вперед!»

@Gonzzz_23 / Twitter

Американская певица Тесса Вайолет выступила в Москве. На концерт пришли поклонники артистки, скандировавшие «Русские, вперед!». Видеозаписью произошедшего в Twitter поделился пользователь Gonzzz_23.

Артистка раскритиковала фанатов, заявив, что испытала смешанные чувства от концерта. «На задних рядах находились представители российского эквивалента движению MAGA (аббревиатура лозунга «Сделаем Америку великой снова», которым пользуется президент США Дональд Трамп — прим. «Ленты.ру»), которые используют мой образ и мою песню в качестве символа своего движения. В случае, если этого не было понятно — я не поддерживаю это», — написала Вайолет на своей странице в Twitter.

Певица подчеркнула, что она расстроена тем, что кто-то из поклонников не чувствовал себя в безопасности на концерте.

Российские пользователи соцсетей объявили Тессу Вайолет русской националисткой и королевой в конце 2018 года. В частности, в сети появился ремикс на ее песню Crush, в котором во время припева звучит лозунг «Русские, вперед!»

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